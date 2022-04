Calisti: «Io spero che Sarri rimanga. E su Milinkovic...»

Calisti ha voluto dire la sua su quello che è il momento della Lazio, ma soprattutto sul possibile futuro di Sarri

Calisti ha voluto dire la sua su quello che è il momento della Lazio, ma soprattutto sul possibile futuro di Sarri. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Io mi auguro e spero che Lotito e Sarri continuino a lavorare insieme. Il mister vorrà delle garanzie tecniche per restare e tutto dipenderà dalla permanenza di Milinkovic. Se devo pensare a una Lazio in grande, devi trattenere i più bravi, ma oggi è uno dei più forti centrocampisti al mondo, ha 27 anni, è da anni qui, è un professionista esemplare e forse anche lui avrà voglia di confrontarsi con grandi piazze. Dalla sua cessione potrebbero nascere degli investimenti per una squadre forte. Anche perché c’è molto da fare. Dico da tempo che la Lazio è una squadra da scudetto da metà campo in poi, ma dietro fa fatica».