Caicedo: «Felice di ritrovare Inzaghi e Correa. I gol all'ultimo...»

Caicedo ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore dell’Inter, parlando inevitabilmente anche di Inzaghi. Queste le sue parole a Inter Tv:

«Sono emozionato, voglio fare bene e non vedo l’ora di cominciare. Inzaghi? Ho lavorato con lui quattro anni. Per me è stato importante e lo ringrazio. Correa? Ho parlato con lui e non vedo l’ora di ricominciare a lavorare con lui. Gol all’ultimo? Speriamo di confermare questo trend, anche se sarebbe meglio segnare un po’ prima».