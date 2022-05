Cagni: «La Lazio mi piace, ma Sarri...»

Nel giorno di Lazio-Sampdoria ha detto la sua l’allenatore Gigi Cagni, che ha anche analizzato la stagione biancoceleste

Nel giorno di Lazio-Sampdoria ha detto la sua l’allenatore Gigi Cagni, che ha anche analizzato la stagione biancoceleste. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei.

LAZIO-SAMP – «La Lazio a me piace come gioca. La squadra biancoceleste segna molto, ma prende tanti gol. Sarri non ha trovato il giusto equilibrio quest’anno. Incontra una squadra che ha vinto il derby che se lo vinci diventa una cosa incredibile sotto l’aspetto mentale. Verrà a Roma una squadra libera mentalmente e che ha qualità tecniche individuali. Quello dei doriani è stato un campionato stranissimo. Va detto che iò cambio di allenatore dà sempre qualche problema e non si può dimenticare quanto accaduto a livello societario. Penso comunque che siano praticamente salvi e che si giocheranno la partita al meglio delle possibilità tecniche».