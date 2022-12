Cagni: «La Lazio ha troppi problemi senza Immobile»

Cagni ha analizzato il cammino della Lazio, soffermandosi sulle difficoltà senza Ciro Immobile. Queste le sue parole

Cagni ha analizzato il cammino della Lazio, soffermandosi sulle difficoltà senza Ciro Immobile. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«A me è piaciuta tanto la Lazio nella prima parte di stagione, ma senza Immobile ha avuto dei problemi. Credo che sia un discorso di rosa, che forse non è all’altezza per arrivare a grandissimi livelli. La squadra di Sarri ora è quarta, ma per essere nelle prime tre deve fare qualcosa. Se perdi la tua punta con chi lo sostituisci? Deve intervenire sul mercato. Può puntare anche sul giovane».