Bucciantini: «La Lazio gioca da grande squadra. Scudetto? Dico che...»

Bucciantini ha analizzato la grandissima prestazione della Lazio sul campo dell’Atalanta. Queste le sue parole

Bucciantini ha analizzato la grandissima prestazione della Lazio sul campo dell’Atalanta. Queste le sue parole, dette durante Sky Calcio Club:

«Quando Sarri parla di utopia sono convintissimo che si riferisce alla frase dello scrittore sudamericano Eduardo Galeano. Diceva che l’utopia è come l’orizzonte, faccio due passi e l’orizzonte si allontana due passi, faccio dieci passi e l’orizzonte è dieci passi più lontano. Per quanto uno si muova l’orizzonte è irraggiungibile. E allora a cosa serve l’utopia? A camminare. Abbiamo visto una squadra ideale in campo. La Lazio è stata tutto. Io penso che camminando camminando… forse l’orizzonte no, ma ti avvicini… e allora lo scudetto è più raggiungibile. Camminando camminando puoi trovarlo lo scudetto. Aggiungiamo una grande squadra alla Serie A.La Lazio sta giocando da grande squadra, consapevole, fluida, fa benissimo senza palla, non prende gol da non so quanto. Sono convinto che Sarri conosca la frase di Galeano perché la dice spesso. Quando la Lazio incontra le squadre che giocano uomo su uomo, gliela confonde molto bene».