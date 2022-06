Brambati: «La Lazio lo scorso anno mi ha deluso. Ecco cosa servirebbe»

Brambati ha detto la sua sull’andamento della Lazio, tornando alla scorsa stagione e guardando anche al futuro

Brambati ha detto la sua sull’andamento della Lazio, tornando alla scorsa stagione e guardando anche al futuro. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«I biancocelesti, come la Roma, non sono state sorprese lo scorso anno, come mi aspettavo. I due allenatori mi hanno un po’ deluso. Mi aspetto che quest’anno, visti i suggerimenti dati alle società, facciano meglio. Hanno tutto per fare meglio».