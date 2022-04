Braglia: «Lotito deve scegliere tra Sarri e Tare»

L’ex portiere di Genoa e Perugia Braglia ha parlato del futuro della Lazio, soffermandosi del rapporto tra Lotito, Tare e Sarri

«Il rischio in merito a una eventuale separazione tra Sarri e il club c’è. Non è la prima volta che sentiamo perplessità da una parte e dall’altra. Difficile dire da che parte sta la verità in questo momento. Agli allenatori a cui non fanno la squadra dico che è meglio che vadano via, perché sono loro poi a rispondere dei risultati. Il problema non è tra Sarri e il presidente, ma tra il tecnico e chi sceglie i giocatori. O il presidente sta con Sarri o con Tare. Sarebbe meglio che tutti facessero l’interesse del club, ma mi sembra che non ci siano gli intenti giusti. Ed è sbagliato, a tre giornata dalla fine, dire vedremo come andrà a finire».