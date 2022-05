Bogdani: «Immobile è un trascinatore. Ricordo che con la Lazio...»

Bogdani ha analizzato la sfida tra Lazio e Verona, in programma domani allo stadio Olimpico. Queste le sue parole

Bogdani ha analizzato la sfida tra Lazio e Verona, in programma domani allo stadio Olimpico. Queste le sue parole, riportate nel match program della società biancoceleste.

PARTITA – «Mi aspettavo una gara spettacolare e con tanti gol. Si affrontano due squadra che puntano tutto sul gioco».

STAGIONE – «Il campionato della Lazio non mi ha sorpreso, ma quello del Verona sì. Tudor ha fatto molti cambiamenti ed è stato bravissimo. Simeone? Mi piace, perché non si risparmia mai. Immobile? Ciro è un grande trascinatore ed è incredibilmente costante in fase realizzativa».

PASSATO – «Ricordo i gol segnati alla Lazio con Chievo e Siena. Ho preso anche tre pali. Il momento più bello il 3-0 all’Olimpico con la maglia clivense. Segnai nel primo tempo, poco dopo esser entrato in campo. Dopo arrivò la doppietta di Pellissier».