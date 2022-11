Biasin: «Mourinho cerca sempre di sviare l’attenzione»

Biasin ha detto la sua su quanto detto e fatto da Mourinho nel post partita di Sassuolo-Roma. Queste le sue parole

Biasin ha detto la sua su quanto detto e fatto da Mourinho nel post partita di Sassuolo-Roma. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Pressing

«Si tratta dell’ennesima Mourinhata. Dal fischio finale si parla solo di Karsdorp e non dei risultati della Roma. Lui è sempre il numero uno assoluto in questo. Al di là di Karsdorp, non è che la Roma abbia fatto chissà quale partita. Lui riesce a distrarre l’attenzione. Perché non si crea davanti? Perché non si riesce a segnare? Perché dietro si balla? Invece così si parla di altro. Lo scorso anno in questo periodo ha scaricato mezza squadra, ma poi ha recuperato tutti».