Beto: «Il mio gol alla Lazio? Mi ricorda...»

L’attaccante dell’Udinese Beto è tornato sul gol realizzato nella sfida di andata contro la Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn:

«In Portogallo ho fatto molti gol belli, tanti d’istinto, e in Italia li farò, ma bisogna aspettare, ci vuole calma. Un gol che mi farebbe impazzire non sarebbe per bellezza, ma per importanza. Vorrei segnare un gol in finale di Champions’ League, e mi basterebbe appoggiare la palla a porta vuota. Per ora ho fatto il gol alla Beto qui, quello contro la Lazio dell’andata, nello stile di Adriano con l’Inter contro l’Udinese. E’ quello il senso del gol alla Beto»