Bertolini: «Nella Lazio Women molte giocatrice interessanti»

Il commissario tecnico della Nazionale femminile Milena Bertolini ha parlato di alcuni singoli della Lazio Women. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel, nel giorno della sua visita al centro sportivo di Formello.

FORMELLO E SERIE A – «Bello vedere il Centro Sportivo di Formello. Per me è un piacere essere qui. Ho trovato una struttura bellissima ed ottimale per le ragazze e questo mi riempie il cuore. Questo campionato è bello, uno dei più combattuti degli ultimi anni, sia nello scudetto che nella corsa retrocessione. Vedo partite incerte, che fanno bene anche alla Nazionale».

NAZIONALE – «Monitoriamo tutte le squadre di ogni categoria. Sicuramente la Lazio ha calciatrici interessanti, che possono avere prospettiva. L’inizio del campionato è stato difficile, ma in questo momento le biancocelesti si sono riprese, come testimonia l’ultima vittoria contro il Sassuolo. La squadra di Catini potrà giocarsi fino all’ultimo la salvezza. Gli obiettivi sono importanti, bisogna ottenere risultati e far vedere un calcio di qualità. Il valore aggiunto è la bellezza etica, deve essere confortato dai risultati».

SINGOLI – «Ferrandi? Giulia la conosco bene, l’ho allenata quando anni fa nel Brescia. Ora è matura, anche se ha sempre avuto qualità. Il suo arrivo alla Lazio ha aiutato tutti, sia lei che il club. Ogni persona ha i suoi tempi di maturazione. Nel calcio femminile puoi avere ragazze di 27 anni, che possono ancora migliorare tanto perché hanno avuto meno opportunità rispetto ai loro colleghi uomini».