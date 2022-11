Basic: «Siamo una grande squadra. A Torino per vincere»

Basic ha analizzato nel post partita la vittoria contro il Monza. Queste le parole del centrocampista croato

VITTORIA IMPORTANTE – «Sono molto contento, perché abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Prendere tre punti così è molto importante. Ora però dobbiamo pensare alla prossima con la Juve. Ora serve riposare un po’, perché domenica dobbiamo dare il massimo e prenderci i tre punti».

DERBY – «Quella vittoria è stata fondamentale per noi, dopo due ko di fila. Siamo ripartiti e abbiamo dimostrato di essere una grande squadra».

OCCASIONE – «Ho avuto qualche occasione per tirare, ma non ho preso bene il pallone. Per me però contano solo e soltanto i tre punti»

TERRENO – «il campo non è perfetto, ma noi abbiamo qualità. In Serie A però tutto è un po’ più semplice, grazie al pallone».