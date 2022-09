Ballotta: «Provedel è una garanzia, ma Maximiano...»

Ballotta ha analizzato la situazione portieri in casa Lazio, soffermandosi ovviamente su Provedel e Maximiano

Ballotta ha analizzato la situazione portieri in casa Lazio, soffermandosi ovviamente su Provedel e Maximiano. Queste le sue parole ai microfoni di Radiosei:

«Provedel ha iniziato bene. Molti davano per scontato che sarebbe stato Maximiano il titolare, ma io ho sempre creduto il contrario. Certo, il portoghese è stato sfortunato, ma da quell’errore lì Provedel si è conquistato il posto. Non ha commesso errori, da sicurezza e fiducia ai compagni di reparto e quindi è giusto che giochi lui. Ora la Lazio ha bisogno di garanzie, ma sono sicuro che arriverà il momento di Maximiano. Somiglianze con ‘Ballotta-Muslera’? All’epoca lo buttarono subito in campo, ma era un bambino non ancora formato a livello fisico. Diciamo che è stato buttato nella mischia troppo velocemente e ha avuto bisogno di tempo per riscattarsi dopo un inizio complicato. Ha mostrato carattere ed è riuscito ad affermarsi. Provedel è abbastanza completo come portiere. La cosa fondamentale è dare fiducia alla difesa, questo aspetto conta più di tanti tecnicismi. Ovvio, poi è nei momenti di difficoltà che si giudica complessivamente un giocatore, ma lui è partito veramente bene. La Lazio la vedo più continua nelle prestazioni, sarà fondamentale nel corso della stagione evitare quegli alti e bassi che hanno rallentato molto i biancocelesti la scorsa stagione».