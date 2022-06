Aia, il vicepresidente Baglioni: «Novità in arrivo per A e B»

Il vicepresidente dell’Aia Baglioni ha parlato di importanti novità in arrivo sia per la Serie A che per la Serie B

Il vicepresidente dell’Aia Baglioni ha parlato di importanti novità in arrivo sia per la Serie A che per la Serie B. Queste le sue parole, dette nel corso del seminario Ast, Ussi e Aia Arbitrare al tempo del Var:

«Abbiamo indetto un corso di addetti all’arbitro. Dalla prossima stagione pensiamo di comunicare attraverso questa figura importante, formata all’interno del nostro gruppo, anche tutti i possibili errori che si sono verificati nella giornata calcistica. Una figura che avrà un’utilità molto importante, tanto è vero che è stata imposta quasi obbligatoriamente da parte della federazione e delle leghe. Non c’è l’obbligatorietà in questo momento, ma la figura dell’addetto all’arbitro è inserita all’interno delle note ufficiali di gara. Noi dunque abbiamo fatto un passo in più. Abbiamo fatto un corso per qualificarli e a breve inizierà il secondo corso in modo da potersi interfacciare con queste figure di addetto all’arbitro».