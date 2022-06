Baggio: «L’Italia dovrebbe partecipare di diritto ai Mondiali»

Roberto Baggio ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Nazionale e sul momento difficile che stanno vivendo gli azzurri

Queste le sue parole, dette a margine dell'evento organizzato da Ita Airways ieri a Fiumicino e riportate da L' dello Sport:

«L’Italia dovrebbe essere qualificata di diritto al Mondiale, in quanto campione d’Europa. Ed è una vergogna che non sia così. Come se l’Argentina da campione del Sudamerica non andasse ai Mondiali. Ma avranno diritto questi ragazzi a un premio per quello che hanno fatto oppure no? Io avrei fatto fatica ad accettarlo. Poi una partita si può perdere con chiunque, ma novanta minuti di attacco, poi prendi gol e rimani a casa e non vai a Mondiali dopo quello che avevi fatto agli Europei? L’Italia ha sofferto il contraccolpo dell’eliminazione e lo si è visto anche a Wembley. Non è paragonabile, si è notato, la serenità dei grandi talenti argentini con il nostro stato d’animo attuale. Mancini ha fatto qualcosa di straordinario, va rispettato e deve continuare a lavorare, come ha fatto finora, con i giovani. Abbiamo dei talenti che non trovano spazio in campionato, ma è un problema noto».