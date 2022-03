Badelj: «Alla Lazio un anno complicato, ma....»

Milan Badelj è tornato sulla sua avventura alla Lazio, analizzando cosa non ha funzionato in quel stagione

Milan Badelj è tornato sulla sua avventura alla Lazio, analizzando cosa non ha funzionato in quel stagione. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de La Repubblica:

«Quella in biancoceleste è stata unn’annata no, ma soltanto per colpa mia. Cinque giorni dopo la finale mondiale è nato mio figlio e non io non sono stato sul pezzo come avrei dovuto essere. Resta però il ricordo di un bellissimo gruppo».