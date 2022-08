Allegri: «Quest’anno è alzato il livello della Serie A»

Allegri, alla viglia di Sampdoria-Juventus, ha detto la sua su questo campionato di Serie A. Queste le sue parole

Allegri, alla viglia di Sampdoria-Juventus, ha detto la sua su questo campionato di Serie A. Queste le sue parole in conferenza stampa:

«Domani abbiamo la Sampdoria e poi avremo la Roma. Le squadre in testa si sono rafforzate, si è alzato il livello: ci sono 8 squadre, 4 che faranno la Champions, 2 l’Europa League, 1 la Conference e 1 resterà a guardare in tv. Milan, Inter, Roma, Napoli, Juventus, Atalanta, Lazio e Fiorentina, sarà un campionato avvincente. Noi dobbiamo fare un passetto alla volta, non andiamo troppo in là con le cose»