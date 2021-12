Agostinelli: «Ho visto dei segnali positivi. E sul quarto posto...»

Agostinelli ha detto la sua sul momento che sta vivendo la Lazio, soffermandosi anche sulla vittoria di ieri sul campo del Venezia

Agostinelli ha detto la sua sul momento che sta vivendo la Lazio, soffermandosi anche sulla vittoria di ieri sul campo del Venezia. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb:

«Ho visto segnali positivi. Ora deve avere continuità di rendimento. Per esempio ha preso troppi gol e ha fatto gare in cui ha faticato o deluso. Adesso la squadra sta migliorando ,però per l’obiettivo del quarto posto mi pare dura. Acerbi? È un gran professionista e un gran calciatore. Spero rimetta a posto la situazione con la tifoseria… Per me ha sempre dimostrato di essere un gran professionalità. Magari può succedere un momento di nervosismo ma deve riconciliarsi col pubblico».