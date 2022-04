Agostinelli: «Giusto aver aspettato Sarri»

Agostinelli ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio e anche di quello che potrebbe essere il futuro di Sarri

«Giusto aver aspettato Sarri. A Roma non ci sono mai stati due allenatori con tante vittorie pregresse nello stesso momento. Sarri vuole un gioco particolare e per fare ciò che ha in mente dovrà cambiare abbastanza. Acerbi? Lui è stato uno dei migliori centrali degli ultimi dieci anni. ma ora dovrà andare via. E soprattutto in difesa ci sarà da cambiare molto».