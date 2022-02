Zaccagni, l'agente: «Era a un passo dal Napoli, ma...»

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’agente di Zaccagni ha parlato del suo assistito, rivelando un aneddoto un po’ particolare sul suo passato

Mattia Zaccagni è sempre più protagonista con la maglia della Lazio. A parlare di lui è stato il suo agente Fausto Pari, che ha rivelato come fosse a un passo dal Napoli. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

«Mi sarebbe piaciuto vedere Zaccagni a Napoli, anche perché è la società che lo ha trattato prima di tutte, A gennaio scorso era fatta, ma poi le cose sono cambiate. C’era l’accordo tra calciatore e società. Sinceramente tra i club non so come erano rimasti. Ora sta facendo molto bene alla Lazio».