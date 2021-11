Adani: «La Lazio non è competitiva per i primi quattro posti»

Lele Adani ha parlato delle possibili ambizioni della Lazio in questa stagione. Queste le parole dell’ex difensore

Lele Adani ha parlato delle possibili ambizioni della Lazio in questa stagione. Queste le parole dell’ex difensore, dette durante la puntata della Bobo Tv di ieri sera:

«Sabato la Juve non ha fatto tirare in porta la Lazio, che non ha mai recuperato alto il pallone e ha concesso troppo in difesa. Nella sua filosofia la squadra di Sarri è stata incompiuta e incompleta senza Immobile. Vedo la ricerca del dominio, che però diventa evanescente se non entri in area. Hanno sbagliato tanto sia Pedro che Felipe Anderson. La Lazio è una squadra che rimane a metà strada e in questo momento non competitiva per le prime quattro posizioni. Nelle rotazioni l’Atalanta è molto più forte. Insomma, i biancocelesti o sono perfetti o rischiano di non reggere il confronto con le altre big».