Azzi (ad Dazn): «Partnership con Sky? Serve per crescere»

L’ad di Dazn Azzi ha fatto chiarezza sull’accordo di partnership firmato con Sky. Queste le sue dichiarazioni

L’ad di Dazn Azzi ha fatto chiarezza sull’accordo di partnership firmato con Sky. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Calcio e Finanza:

«La diversificazione delle partnership rappresenta un importante asset strategico per la crescita del nostro business.Si tratta di una delle collaborazioni importanti siglate in vista della stagione sportiva 2022/2023 con l’obiettivo di offrire contenuti sportivi live e on demand ad un numero sempre crescente di tifosi ed aumentare così la visibilità delle competizioni che trasmettiamo».