Accardi: «Sarri per me sta facendo bene»

Accardi ha detto la sua su quello che è stato, fin a ora, il lavoro di Sarri alla Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb:

«“Per me ha già fatto un ottimo lavoro, considerando che veniva da anni con un altro tecnico, e che stia plasmando la squadra a sua somiglianza. Possono esserci i presupposti per rivedere una grande Lazio. Sicuramente, tra lui e Inzaghi ci sono due logiche diverse e serve il tempo materiale per un nuovo percorso».