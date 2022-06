Bagni: «Io non farei mai lo scambio Zielinski Luis Alberto»

Salvatore Bagni ha detto la sua sul possibile scambio tra Salvatore Bagni e Luis Alberto, Queste le sue parole

«Non farei mai lo scambio Zielinski-Luis Alberto. Il motivo? Penso che il primo sia nettamente superiore. Per me non è alla pari. Magari se ci fosse un conguaglio andrebbe bene. Per lui la soluzione migliore è una squadra che ha vinto e gli dia libertà totale. Sarri non è uno stupido, ma Luis Alberto con lui non ha avuto vita facile. Zielinski ti fa 10 gol a campionato e ha una grande duttilità. Per me tecnicamente è difficile trovare giocatori come il polacco».