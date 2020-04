Diaconale: «Se non termina la stagione il campionato prossimo sarà falsato»

Diaconale, il portavoce della Lazio è tornato a parlare di una possibile ripresa del campionato per portare a termine la stagione

Il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, è intervenuto ai microfoni di TMW. Ecco le sue parole in merito alla ripresa del campionato.

«Seguo l’evolversi della situazione. Le indicazioni che arrivano sono quelle di una ripresa, restano da stabilire i tempi e i modi in cui può essere effettuata con le massime garanzie per tutti, a partire dai calciatori. Le partite però si svolgeranno a porte chiuse, almeno in questa prima fase. Campionato nell’anno solare? E’ un’ipotesi che può funzionare. L’esigenza è quella di non mandare in crisi un settore, che non può permettersi di andare in difficoltà. L’unica vera garanzia per tornare a giocare è che in campo non scenda un giocatore contagiato. Servono controlli, anche nei minuti prima che si giochi. Se non si termina, sicuramente il campionato successivo viene falsato. Perché si porterebbe la mancata conclusione nei tribunali, cosa che inciderebbe sull’andamento del campionato. Mi auguro che sia il campo a decidere chi vince, chi perde, chi andrà in paradiso e all’inferno».