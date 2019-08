Diabolik, dialogo aperto tra la famiglia e la Questura: la situazione

Diabolik, nessun funerale si è celebrato ieri, si attendono le prossime decisioni della Questura

Sembra non avere pace, neanche ora, Fabrizio Piscitelli. Ieri infatti erano previsti i suoi funerali, in forma privata come deciso dalla Questura di Roma, ma come già era stato preannunciato né la famiglia, né gli amici, né gli ultras si sono recati a Prima Porta, così come chiesto dalla moglie Rita Corazza. Funerali quindi a data da destinarsi e come riporta il Corriere dello Sport la famiglia di Diabolik ieri è tornata nuovamente in Questura, c’è un dialogo aperto: da Roma chiedono solo sicurezza, i parenti chiedono che ci sia un funerale del tutto normale in una qualsiasi parrocchia romana.

La situazione

La famiglia sarebbe intenzionata anche a cremare il corpo e al cimitero Flaminio le cremazione hanno un’attesa di 3/4 giorni dopo la presentazione della documentazione. Queste le parole di Giovanni Arcudi, responsabile del servizio di Patologia forense per le procure dell’istituto di Tor Vergata. «Non c’è un regolamento che impone un limite alla permanenza delle salme nelle celle frigorifere dell’istituto di Tor Vergata, ma di fatto ci sono esigenze logistiche legate alla capienza». Nel mentre potrebbe essere organizzata una messa in suffragio in una chiesa nei pressi di Via Amulio (sede storica degli Irriducibili).