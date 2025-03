Dia, le parole del biancoceleste a fine gara a LSC

Dia, l’ex Salernitana esterna la sua gioia per la qualificazione ai quarti rilasciando a riguardo queste parole anche su Romagnoli

PAROLE – Grandi emozioni, era una partita difficile, dura, che abbiamo pareggiato e ci siamo qualificati. Dura perché danno molti problemi, abbiamo combattuto fino alla fine. Ho visto la palla entrare ma non Romagnoli, attenzione a noi attaccanti che Romagnoli ruba il posto (ride, ndr). Sono contentissimo per lui. Dobbiamo trovare l’energia per farle tutte al 100%, già col Bologna è importante. Non è mai facile ma bisogna trovare energia perché non è facile giocare ogni 3 giorni, dobbiamo andare avanti con convinzione