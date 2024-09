Vignaroli: «Lazio piazza difficile. Dia deve trovare la sua collocazione, ecco perché». Le parole dell’ex calciatore

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Fabio Vignaroli ha parlato della Lazio e della posizione in campo di Dia. Queste le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Dia? Essere duttile è più un danno che un beneficio perché poi non riescono ad identificarti. Un giocatore in difficoltà fa più ruoli, si deve avere una bella idea definita di quello che farà. Negli ultimi giorni si prende sempre tutto a caso in un’ora e si studiano le cose a caso. Si deve avere un progetto in testa, Dia è un giocatore da ultimi metri perché se sta fresco è uno che ti rende tanto. Basta trovare la collocazione per tutti.

E’ una piazza che pesa, difficile, sempre in contestazione con la società, ci sono sempre attriti e non dimentichiamoci che ci sono 30-40 giocatori italiani che sono davvero pochi. Delle volte il mercato aperto, la globalizzazione, non è immediato il risultato. Ci sono 20 squadre, all’interno la società deve sapere quali sono i momenti, i tempi e quali sono le caratteristiche tecniche e psicologiche dei giocatori. Non è mica semplice creare questo ambiente.

Baroni? Per me è una persona moderata, tranquillo, ha esperienza, ha vinto e ha bisogno di tempo ma anche di una società che lo aiuti. Spero che la società sia brava in quello. Dal punto di vista tattico cambia ogni tanto, ma c’è bisogno che la società lo aiuti».