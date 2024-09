Dia a LSC: «FELICI per la vittoria, era IMPORTANTE. Guendouzi doveva essere l’MVP, ecco perché». Le parole dell’attaccante biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Boulaye Dia ha parlato così della vittoria della Lazio contro il Torino:

PAROLE – «MVP? Oggi doveva essere di Guendo. Siamo tutti felici per la vittoria fuori casa ed è la prima vittoria in trasferta, questo è un bel messaggio per tutti. Oggi era importante vincere perché il Toro non aveva mai perso, siamo contenti anche per la classifica. Fa sempre bene vincere. I miei compagni sono giocatori che hanno tanta qualità per me è facile giocare con loro e con questa squadra. Questa è stata una settimana importante, abbiamo vinto tutte e due le gare fuori casa, oggi era difficile ma alla fine abbiamo portato a casa i tre punti».