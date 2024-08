Dia Lazio, STRETTA FINALE dei biancocelesti: ora si punta a CHIUDERE così! Le ULTIME

Dia Lazio, trattativa alle battute finali tra il club biancoceleste e il club campano per il trasferimento dell’ex Villareal nella capitale

Boulaye Dia sta per diventare a breve un nuovo giocatore della Lazio. L’ormai ex Salernitana sta per approdare nella capitale alla corte di Marco Baroni, il quale cosi può avere un ulteriore rinforzo per il reparto offensivo biancoceleste. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio, il quale spiega che l’affare tra le aquile e la Salernitana è ai titoli di coda e ci sono da limare solo i dettagli.