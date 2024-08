Dia Lazio, si complica la ricerca del SOSTITUTO per la Salernitana, le ULTIME

Dia Lazio, prosegue con qualche intoppo la ricerca di un sostituto per la Salernitana: il primo obiettivo piace anche in Serie A

Dopo la cessione di Dia al calciomercato Lazio, la Salernitana è andata alla ricerca di una punta per sostituire il senegalese e il primo nome nella lista è quello di Joao Pedro.

Come riportato però da Gianluca Di Marzio, la trattativa si è subito messa in salita: sul brasiliano in uscita dal Fenerbahce ci sarebbe l’interesse di due squadre di Serie A: l’Hellas Verona e il Genoa.