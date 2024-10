Dia, l’attaccante della Lazio in campo per 70 minuti contro il Malawi: ora è pronto a tornare a Formello

Boulaye Dia, attaccante della Lazio, ha disputato 70 minuti nel match tra il suo Senegal ed il Malawi e ora è pronto a tornare a Formello

Ultima partita di questa sosta con la maglia della sua Nazionale per Boulaye Dia. L’attaccante della Lazio è partito titolare nel match vinto dal Senegal per 1-0 contro il Malawi ed è uscito al 70′ minuto.

Il giocatore non è riuscito a lasciare il segno come nella sfida di venerdì scorso, sempre contro il Malawi, dove ha segnato la rete del momentaneo 3-0. Ora Dia è pronto a tornare a Formello per preparare la partita di campionato contro la Juve.