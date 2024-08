Dia Lazio: «Riscatto? Prima raggiungiamo gli OBIETTIVI. Vi racconto com’è mister Baroni»

Dia Lazio, l’attaccante senegalese parla così tra futuro e possibili obiettivi: le sue dichiarazioni anche su Baroni

Ai microfoni di LSC, Boulaye Dia ha parlato così tra presente e futuro alla Lazio.

RISCATTO – «Per me è importante arrivare alla Lazio, è un bello step essere qui. Per me vuol dire tanto. Riscatto? Prima voglio giocare a calcio, vengo da una stagione molto difficile. Voglio aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Baroni? Lui è un allenatore tranquillo, che non urla tanto, si fa capire. Il gruppo mi sembra come una famiglia, stiamo tutti insieme e viviamo bene. È un bello spogliatoio. Perché ho scelto il numero 19? Non c’era il mio numero preferito che è l’11, quindi Loum mi ha consigliato di prendere il 19 perché lui ha il 20. Con Tchaouna ho giocato solo sei mesi insieme ed è già cresciuto tanto in poco tempo. È molto giovane e ha grande talento, deve ancora lavorare ma ha tutto il tempo per migliorare ancora».

