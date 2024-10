Dia Lazio, testa alla Juve per l’attaccante: pronto a sfatare il tabù allo Stadium

Dia Lazio, l’attaccante punta la Juve e ha un obiettivo preciso. Ecco quale

All’antivigilia di Juve–Lazio Dia si era allenato a parte, ma ora l’attaccante è stato gestito. Domani ci sarà dunque anche lui allo Stadium a cercare di sfatare un tabù che va avanti ormai da sette anni.

L’unica vittoria biancoceleste nel nuovo stadio della Juve è arrivata nella stagione 2017/18 con doppietta di Immobile. Per il resto un pareggio e sette ko. Come ricorda il Messaggero, Dia non ha ancora mai segnato alla Juventus. Adesso l’attaccante avrà una nuova opportunità.