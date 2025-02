Dia Lazio, senza Castellanos può tornare al centro dell’attacco: Noslin non convince. Le ultime

Dia Lazio, l’attaccante biancoceleste potrebbe tornare al centro dell’attacco contro il Venezia in un eventuale 4-3-3

Boulaye Dia è stato ancora una volta decisivo per la Lazio. Contro il Napoli è entrato dalla panchina e, nonostante la caviglia malconcia, ha trovato il gol del pareggio nei minuti finali. Come riportato da Il Messaggero, ora Baroni potrebbe posizionarlo nuovamente al centro dell’attacco.

Infatti, Castellanos è ai box per infortunio e Noslin non convince in quella posizione. Contro il Venezia, il tecnico biancoceleste sta pensando di tornare al 4-3-3, con l’attaccante senegalese come riferimento offensivo.