Dia Lazio, l’attaccante torna dal 1′ contro il Cagliari: i sardi sono la sua vittima preferita

Dia Lazio, l’attaccante biancoceleste tornerà dall’inizio dopo la panchina di Europa League. I suoi numeri contro il Cagliari

Dopo la panchina di Europa League contro il Braga lo scorso giovedì, Boulaye Dia è pronto a tornare dal 1′ per la sfida di campionato contro il Cagliari. Baroni lo schiererà, come al solito, al fianco di Zaccagni ed Isaksen e alle spalle di Castellanos.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, i sardi sono proprio la vittima preferita dell’attaccante della Lazio. Il senegalese, infatti, ha già realizzato 3 reti in 2 sfide contro i rossoblù in Serie A.