Dia Lazio, prestazione che conferma le difficoltà: un’altra prestazione deludente! Quando torna la bella copia?

Dia Lazio ancora in ombra: un’altra prova deludente che conferma le difficoltà. Quando rivedremo la sua versione migliore?

L’assenza dell’attaccante argentino Castellanos pesa come un macigno, soprattutto perché il suo sostituto, Boulaye Dia, non è ancora riuscito a cambiare passo. Il gol contro l’Hellas Verona resta l’unico lampo in un avvio di stagione segnato da alti e bassi: l’errore clamoroso nel derby, una buona prestazione a Genova, ma anche due prove opache contro Torino e Atalanta.

In area di rigore non incute timore, non sfrutta le occasioni che gli capitano e, quando servirebbe restare alto per dare respiro alla squadra, tende invece ad abbassarsi, complicando ulteriormente la manovra. La sua presenza non è ingombrante per gli avversari e raramente riesce a rendersi pericoloso, anche nelle situazioni più favorevoli.

La gara di Bergamo ha confermato le difficoltà: un’altra prestazione deludente di un attaccante che sembra l’ombra di sé stesso. Dia ha qualità, ma deve ritrovarle al più presto, perché la Lazio non può permettersi di aspettare troppo a lungo.