 Dia Lazio, prestazione che conferma le difficoltà: un’altra prestazione deludente! Quando torna la bella copia?
Connect with us

News

Dia Lazio, prestazione che conferma le difficoltà: un’altra prestazione deludente! Quando torna la bella copia?

News

Lazio, gli ultras celebrano l'anniversario biancoceleste. Di cosa si tratta?

News

Lazio Juve, le probabili formazioni della sfida di Serie A: ecco le possibili scelte di Sarri e Tudor

News

Sarri Lazio, il tecnico biancoceleste convince a metà: i giudizi e i voti dei quotidiani dopo la sfida contro l'Atalanta

News

Calciomercato Lazio, questa squadra vuole a tutti i costi comprare quel giocatore

News

Dia Lazio, prestazione che conferma le difficoltà: un’altra prestazione deludente! Quando torna la bella copia?

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Dia
Dia

Dia Lazio ancora in ombra: un’altra prova deludente che conferma le difficoltà. Quando rivedremo la sua versione migliore?

L’assenza dell’attaccante argentino Castellanos pesa come un macigno, soprattutto perché il suo sostituto, Boulaye Dia, non è ancora riuscito a cambiare passo. Il gol contro l’Hellas Verona resta l’unico lampo in un avvio di stagione segnato da alti e bassi: l’errore clamoroso nel derby, una buona prestazione a Genova, ma anche due prove opache contro Torino e Atalanta.

In area di rigore non incute timore, non sfrutta le occasioni che gli capitano e, quando servirebbe restare alto per dare respiro alla squadra, tende invece ad abbassarsi, complicando ulteriormente la manovra. La sua presenza non è ingombrante per gli avversari e raramente riesce a rendersi pericoloso, anche nelle situazioni più favorevoli.

La gara di Bergamo ha confermato le difficoltà: un’altra prestazione deludente di un attaccante che sembra l’ombra di sé stesso. Dia ha qualità, ma deve ritrovarle al più presto, perché la Lazio non può permettersi di aspettare troppo a lungo.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.