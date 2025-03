Dia: «Gioco dove vuole il mister, non sono preoccupato»

L’attaccante della Lazio ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di andata degli ottavi di finale di Europa League in programma domani contro il Viktoria Plzen

SALTO DI QUALITÀ – «Io gioco dove vuole il mister, se mi mette trequartista lo fa perché crede che abbia la qualità per giocare dietro la punta. Non sono preoccupato per il gol, se giochi bene il gol viene subito. Prima devi fare il lavoro per la squadra, se giochiamo bene poi ci sono più occasioni. So che la gente mi chiede più gol, ho fatto sette gol in campionato e so che la gente mi vede come una punta, ma faccio il trequartista. Io gioco dove vuole il mister, faccio sempre il mio lavoro. Abbiamo dimostrato domenica sera che possiamo fare delle prestazioni di livello contro le grandi squadre della Serie A, adesso guardiamo alla partita di domani e viviamo partita dopo partita»

