Di Vaio: «Mihajlovic? Con lui esperienza unica. Vi spiego il perché». Le parole del direttore sportivo del Bologna

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, Marco Di Vaio ha ricordato il periodo a Bologna di Sinisa Mihajlovic. Queste le sue parole sull’ex calciatore della Lazio:

PAROLE – «Sicuramente il lavoro fatto durante la malattia di Sinisa è stato un lavoro diverso rispetto a quanto si era visto a Bologna negli anni precedenti. Un lavoro di coinvolgimento e di responsabilità e tutti noi abbiamo tirato fuori qualcosa in più; i ragazzi sono stati meravigliosi. Quell’esperienza ci è servita quest’anno per avere quella solidità mentale giornaliera necessaria per non mollare mai. I ragazzi hanno dato risposte quotidiane molto positive dimostrando grande professionalità nei comportamenti e anche nella leggerezza quando necessaria».