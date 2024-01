Leonardo Di Tommaso, centrocampista della Lazio Primavera, ha così parlato del momento dei giovani biancocelesti

Leonardo Di Tommaso, centrocampista della Lazio Primavera, ha così parlato ai canali ufficiali del club.

CLASSIFICA – «Io sono molto orgoglioso di me e della squadra, a inizio anno non ce lo aspettavamo, ma ora siamo qua e combatteremo fino all’ultimo minuto. Punto nostro di forza è la forza mentale e del gruppo, se la squadra fosse divisa i risultati non arriverebbero. Penso noi abbiamo un forte carattere, per quello affrontiamo ogni sfida al massimo».

ALLENATORE– «L’ho subito apprezzato. Dà il massimo e unisce il gruppo, ma vorrei spendere anche due parole per gli altri due allenatori Barraco e Rughetti che fanno lo stesso lavoro. Sono la nostra forza».

DERBY – «È la partita più importante, per chi nasce a Roma ancora di più. Ci ha dato un forte slancio, la Roma è una squadra importante con giocatori altrettanto importanti. L’abbiamo preparata al meglio. Vincere è stata un’emozione unica».

INTER – «È molto offensiva, lascia spazi e dobbiamo cercare di sfruttarli quando ce li daranno. Non dobbiamo avere paura di loro».