Lazio, Di Natale: «Immobile merita la Scarpa d’Oro! Inzaghi il mio preferito»

Di Natale ha elogiato il bomber della Lazio, Ciro Immobile, in una lunga intervista per il Corriere dello Sport: ecco le sue parole

Una lunga intervista, sulle pagine del Corriere dello Sport, per raccontarsi. Totò Di Natale ha ripercorso tutte le tappe della sua carriera, ma ha potuto anche analizzare la Serie A di oggi ed elogiare Immobile e la Lazio:

«Inzaghi è il mio preferito, Immobile è straordinario. Può fare tutto, la prima punta, la seconda punta, lavora per la squadra, torna a difendere, fa reparto da solo. Inzaghi lo ha fatto diventare un mostro. Se non è da Scarpa d’Oro Immobile, ditemi chi può vincerla. Nessun altro in Europa merita di vincerla quanto Ciro».