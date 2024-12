Di Napoli: «Lazio? E’ stato un ko pesante con l’Inter, se c’è la reazione vuol dire che c’è un gruppo»

Le parole dell’ex giocatore, Arturo Di Napoli, sulla sconfitta pesante contro l’Inter. Le sue dichiarazioni

A parlare di Serie A a TMW Radio, è stato l’ex calciatore Arturo Di Napoli. Ecco le sue considerazioni anche sulla Lazio.

PAROLE– «La reazione è sempre un segnale positivo. E’ stato un ko pesante, se c’è la reazione vuol dire che c’è un gruppo. L’Inter però è la squadra più forte ora, e la Lazio ha pagato quei 15′ di blackout. Dopo il terzo gol è finita la partita, ma è stato un ko che non rispecchia l’andamento della gara in maniera veritiera. Giocare a Lecce non era semplice, quindi c’è stata la reazione di un gruppo solido, merito di Baroni e di Fabiani»