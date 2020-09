Di Marzio: «Il mercato della Lazio non mi convince…»

Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha commentato il calciomercato della Lazio sulle frequenze di TMW Radio

Il calciomercato divide tifosi ed addetti ai lavori, soprattutto quando si tratta di Lazio. In attesa di scoprire se la società biancoceleste piazzerà altri colpi – sia in entrata che in uscita – ecco il parere di Gianni Di Marzio a TMW Radio:

«Le big si sono rinforzate tutte, il Milan ad esempio che mi sembra bella pronta per i preliminari di Europa League. La Juventus cerca una punta con determinate caratteristiche e secondo me, arriverà un profilo importante. Che sia Dzeko o Benzema, di cui anche si era parlato. Un profilo che si può adattare bene con CR7. Una squadra che non mi convince a pochi giorni dal via del campionato? La Lazio, non mi convince il suo mercato».