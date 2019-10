Di Marzio loda Immobile: «Attaccante unico in Italia perchè…»

L’esperto dirigenze Gianni Di Marzio ha rilasciato parole di elogio verso Immobile: il bomber della Lazio è unico in Serie A

Ciro Immobile decisivo con la Lazio, non lo si scopre oggi. Giudizi estramemente positivi nei suoi confronti giungono da Gianni Di Marzio, dirigente sportivo che in mattinata è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio. Ecco il suo intervento: «Immobile è l’unico attaccante della Serie A che cerca la profondità, è unico in questo senso. Poi davanti al portiere è letale. Molto meglio rispetto a Piatek che non è in un momento positivo. Adesso vede la porta sempre più piccola e si innervosisce».