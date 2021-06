Di Marzio: «Lazzari può giocare basso. Mercato? Prenderanno un terzino»

Di Marzio parla del mercato della Lazio e dei cambiamenti che verranno effettuati con Sarri. Le sue parole

Gianni Di Marzio, a Tmw Radio, ha parlato del mercato della Lazio. Le sue parole.

«Sono convinto che basso Lazzari non possa giocare. Nella doppia fase a tre perde molte energie. Nel 4-3-3 invece te lo ritrovi più fresco. Per me un terzino lo prenderanno. Poi se si è adattato a Roma a fare il quinto di destra ha imparato il ruolo. Per me Luis Alberto è fortissimo dalla trequarti in su, ma lo ha fatto Pjanic, perché non può farlo anche lui il play? Deve solo imparare a non farsi attaccare troppo quando è lì dietro con la palla al piede».