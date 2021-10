Di Marzio: «Lazio decisa contro l’Inter, mi ha convinto»

Gianni Di Marzio ha fatto i complimenti alla Lazio di Sarri, dopo la gara vinta contro l’Inter. Ecco le sue parole

Gianni Di Marzio è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per analizzare l’ultima giornata di Serie A. Ovviamente, non è mancato un commento per la nuova Lazio di Sarri:

«Dico che è difficile far giocare in maniera diversa una squadra abituata per anni con un modulo completamente diverso. I meccanismi sono diversi, soprattutto sugli esterni. Ho visto una Lazio decisa nel secondo tempo contro l’Inter, mi ha convinto.

Mi ha convinto anche la Roma e Mourinho, me lo aspettavo furioso invece è stato molto bravo nel post-gara. Ha capito che ha la squadra in mano. Per me le romane sono sulla strada giusta».