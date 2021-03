Di Marzio: «Inzaghi un predestinato, è ora di cambiare. La Juve...»

Gianni Di Marzio, tecnico, ha parlato del valzer di tecnici in Serie A e del futuro di Simone Inzaghi. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, Gianni Di Marzio, tecnico, ha parlato del futuro di Simone Inzaghi.

LAZIO – «Io credo che possa pensare ad altro il tecnico. Da tempo dico che per me è un predestinato. È serio, competente, comunica bene, la sua squadra fa un bel calcio. Sono convinto che abbia capito che è ora di cambiare, che c’è un movimento di panchine che possono coinvolgerlo, magari Juventus e Napoli. Sono convinto che voglia cambiare per migliorare, quindi vedo più Juventus».