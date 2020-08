Di Marzio, filtra ottimismo per David Silva

David Silva sarebbe più vicino alla Lazio. Secondo Di Marzio la fiducia della buona riuscita dell’operazione a Formello aumenta di ora in ora.

David Silva si starebbe prepotentemente avvicinando alla Lazio nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Di Marzio la trattativa sarebbe ancora in corso e non priva di ostacoli, ma arrivano segnali positivi, dunque dalle parti di Formello sarebbe in aumento la fiducia di poter chiudere un’operazione che sarebbe davvero importante.