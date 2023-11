Di Marzio a Sky: «Sul caso Immobile dico questo. Sarri? Da parte sua c’è la volontà di continuare con la Lazio». Le parole dell’esperto di calciomercato

A fare chiarezza su alcune situazioni in casa Lazio ci ha pensato l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport. Ecco le sue parole.

DI MARZIO– «Il caso Immobile non è mai stato aperto: c’è stato quel piccolo sfogo ma non ha mai preso in considerazione di andarsene, né in estate né negli scorsi mesi. Sarri? E’ un carattere forte, normale ci siano frizioni con Lotito: c’è grande stima tra i due. Sarri ha ribadito di voler restare, da parte sua c’è la volontà di continuare e di non lasciare il percorso a metà».