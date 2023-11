Di Livio: «Con la Macedonia mi aspetto una grande Italia, sulla mancata convocazione di Immobile dico questo»

Di Livio, l’ex calciatore prima della partita dell’Italia con Macedonia ha rilasciato queste dichiarazioni parlando di Immobile

PAROLE – Mi aspetto serietà, attaccamento alla maglia, una grande partita… È così. Sulla Nazionale non si deve scherzare, devono essere molto più bravi di noi per batterci, anche se stiamo vivendo un momento un po’ particolare perché c’è un po’ un ricambio di giocatori. Qualcuno ancora non è pronto per gare internazionali forse e deve fare un po’ di esperienza, ma ci sono giovani interessanti e mi aspetto veramente una grande Nazionale

IMMOBILE – Io lo vedo bene ancora. Forse non sta attraversando un momento di forma straordinario, ma fino a quando ce l’ho e cerco di portare i giovani a certi livelli, io l’avrei sfruttato